Букмекерские конторы в России переходят на новые правила

С сегодняшнего дня в России все букмекерские конторы и тотализаторы должны перейти на новые правила и переоформить лицензию. Все, кто не успел это сделать, должны прекратить работу.

Закон об азартных играх был принят в прошлом году, и букмекерам дали год на переходный период. Требования ужесточены. Теперь букмекерские конторы могут принимать ставки только на официальные российские и международные спортивные соревнования, а тотализаторы - только на скачки.

Для легальной работы организаторам азартных игр нужно было получить финансовую гарантию в банках из перечня Минфина. Минимальный размер такой гарантии - 500 миллионов рублей. Она понадобится, если контора нарушит обязательства перед клиентами, и тогда деньги выплатит банк. Букмекеры же платят с этой гарантии проценты банку.

Согласно закону, букмекерские конторы должны заключать соглашения со спортивными федерациями, проводящими соревнования, на которые делают ставки. И они отдают федерациям часть прибыли.

Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отмечает, что работа тех букмекерских контор, которые так и не привели свою деятельность в соответствие новым правилам, прекратится 30 сентября. И в этой сфере принимаются жесткие меры.

Напомним, весной в России был создан Единый регулятор азартных игр. Одной из его задач станет борьба с подпольными букмекерами и тотализаторами. Он начнет свою работу 1 октября. Организовывать азартные игры в России теперь разрешено только после присоединения к информационной системе регулятора. В августе президент Владимир Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор. Им стала небанковская кредитная организация "Мобильная карта".