В Перми вакцину от коронавируса поставила 102-летняя женщина

Самым пожилым жителем Пермского края, сделавшим прививку от коронавируса, стала 102-летняя пермячка Анна И. Она вакцинировалась в "Городской клинической поликлинике №5", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Женщина сообщает, что не испытывала недомогания и уверена в эффективности прививки.

"Я подошла к вопросу вакцинации основательно. Изучала, как действуют разные вакцины, и пришла к выводу, что нужно обязательно сделать прививку для собственной безопасности. Хочу еще сделать прививку от гриппа, но позже. Как рекомендуют врачи", – рассказала Анна И.

Врачи "Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" сообщают, что пожилые люди переносят прививки легко, без особых побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма возрастных пациентов. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения.