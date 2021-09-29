29 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП в Березовском районе, п. Кедровка по ул. Трудовая, 4 (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Урале "Зил" наехал на полуторогодовалую девочку, спрятавшуюся под заднее колесо авто

В Березовском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 1,5-годовалая девочка. О трагедии Накануне.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Водитель грузового фургона Зил, при начале движения от обочины, допустил наезд на малолетнего пешехода, который залез под заднее правое колесо автомашины с правой стороны, в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка" - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел 28 сентября около 18.00. Как рассказала мать погибшей, они с дочерью приехали из Туринска к сожителю, после чего отправились в частный дом к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова. Сожитель остановил проезжающий мимо грузовой фургон "Зил", чтобы занять денег. В этот момент ребенок и побежал к дороге и, вероятно, залез под заднее колесо автомобиля. Закончив разговор, водитель тронулся с места и допустил наезд на ребенка.

ДТП в Березовском районе, п. Кедровка по ул. Трудовая, 4(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Установлено, что у водителя имеется стаж управления транспортным средством 22 года, по результату медицинского освидетельствования на момент ДТП пьян не был, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался четыре раза.

Мать девочки сразу вызвала "скорую помощь", которая по прибытию только констатировала смерть ребенка.

ДТП в Березовском районе, п. Кедровка по ул. Трудовая, 4(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что мать погибшего ребенка, женщина 1998 г.р. состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району, как семья, находящаяся в социально опасном положении и как, родитель, употребляющий спиртные напитки, не создающий условия для благоприятного проживания дочери. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ", - добавили в пресс-службе

На данный момент в отношении матери назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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На Урале "Зил" наехал на полуторогодовалую девочку, спрятавшуюся под заднее колесо авто

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Теги: Зил, ДТП, смерть, ребенок



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