На Урале "Зил" наехал на полуторогодовалую девочку, спрятавшуюся под заднее колесо авто

В Березовском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 1,5-годовалая девочка. О трагедии Накануне.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Водитель грузового фургона Зил, при начале движения от обочины, допустил наезд на малолетнего пешехода, который залез под заднее правое колесо автомашины с правой стороны, в результате ДТП погибла полуторагодовалая девочка" - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел 28 сентября около 18.00. Как рассказала мать погибшей, они с дочерью приехали из Туринска к сожителю, после чего отправились в частный дом к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова. Сожитель остановил проезжающий мимо грузовой фургон "Зил", чтобы занять денег. В этот момент ребенок и побежал к дороге и, вероятно, залез под заднее колесо автомобиля. Закончив разговор, водитель тронулся с места и допустил наезд на ребенка.

Установлено, что у водителя имеется стаж управления транспортным средством 22 года, по результату медицинского освидетельствования на момент ДТП пьян не был, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался четыре раза.

Мать девочки сразу вызвала "скорую помощь", которая по прибытию только констатировала смерть ребенка.

"Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что мать погибшего ребенка, женщина 1998 г.р. состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Туринскому району, как семья, находящаяся в социально опасном положении и как, родитель, употребляющий спиртные напитки, не создающий условия для благоприятного проживания дочери. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ", - добавили в пресс-службе

На данный момент в отношении матери назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.