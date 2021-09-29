Благотворительный фонд РМК расширяет поддержку поисковых отрядов

Благотворительный фонд РМК подписал соглашение о сотрудничестве с "Поисковым движением России". Подписание состоялось в рамках открытия Межрегиональных военно-поисковых сборов "К поиску готов!" в Челябинской области. Об этом Накануне.RU сообщили в благотворительной организации РМК.



Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук отмечает, что участие в патриотическом воспитании молодого поколения – одно из направлений работы фонда, а подписание соглашения позволит выйти за пределы Челябинской области и поддерживать поисковые отряды на территориях присутствия Русской медной компании по всей стране.



Ответсек ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева подчеркнула, что РМК является ярким представителем социально ответственного бизнеса.

Напомним, в апреле этого года Благотворительный фонд РМК поддержал образовательную поисковую экспедицию "Путь к победе", в рамках которой около сорока старшеклассников и студентов из Челябинской области отыскали останки 146-ти солдат в Ленинградской области. А в июле Фонд поддержал поисковую экспедицию "Заоблачный фронт", когда десятки поисковиков отправились к подножию Эльбруса, где в 1942-м году шла битва за Кавказ.