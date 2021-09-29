29 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
&quot;Ночь рекламы&quot; (2021) | Фото: &quot;Ночь рекламы&quot;

Карабаш стал единственным городом на Южном Урале, в котором пройдет "Ночь пожирателей рекламы"

1 октября в Карабше пройдет фестиваль "Ночь пожирателей рекламе". При этом "медная столица" стала единственным в Челябинской области городом, получившим в этом году право провести это мероприятие.

Лучшие ролики со всего мира представят 1 октября в торгово-развлекательном центре "Медь" с 20.00 до 2.20.

Как сообщили организаторы, в программе вечера ожидаются эпатажные короткометражки, рекламные ролики под произведения классиков и под музыку из культовых фильмов, выступление артиста классической оперетты и мюзикла Александра Старикова и многое другое.

"Ночь рекламы"(2021)|Фото: "Ночь рекламы"

ТК "Медь"(2021)|Фото: ТК "Медь"

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Карабаш стал единственным городом на Южном Урале, в котором пройдет "Ночь пожирателей рекламы"

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Теги: Ночи пожирателей рекламы, медь



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