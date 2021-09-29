Застройщики обратились в УФАС из-за спора с мэрией Первоуральска. Решение суда

Свердловское УФАС поддержало застройщиков в споре с администрацией Первоуральска. В мэрии не сумели обжаловать решение в суде.

Как сообщили Накануне.RU в региональном антимонопольном ведомстве, три строительные компании обратились к ним с жалобами на отсутствие в извещении о проведении торгов части важной информации. По мнению застройщиков, это нарушает права и интересы потенциальных участников, а также влияет на принятие ими решения об участии в торгах.

Извещение разместила администрация Первоуральска. На торги было выставлено право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Как пояснили в УФАС, в случаях, когда на участках предусмотрена возможность строительства зданий и сооружений, в извещении указываются техусловия подключения к сетям (водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению и теплоснабжению). Применительно к данным торгам, мэрия была обязана получить технические условия и разместить их в извещении, либо разместить мотивированные отказы в выдаче технических условий от организаций, ведущих эксплуатацию сетей.

Власти попытались обжаловать это решение, но суды первой и апелляционной инстанций поддержали Свердловское УФАС. Как отметили в ведомстве, в удовлетворении заявленных администрацией требований было отказано.

Как сообщало Накануне.RU, недавно региональные отделения "Уральского объединения строителей" и "Лиги проектных организаций" попросили увеличить цены контрактов из-за роста стоимости материалов.