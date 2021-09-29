На Ямале экс-депутат наказан за хранение наркотиков и оружия

Бывший депутат муниципального образования Белоярское (Приуральский район) наказан за изготовление и хранение наркотиков, а также оружия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

По данным следствия и суда, в селе Белоярское депутат выращивал наркосодержащее растение, которое хранил для личного употребления в том же помещении, где и растил его. Кроме того, он незаконно хранил нарезное огнестрельное оружие и патроны. Его преступная деятельность прервана 28 апреля 2021 г. полицейскими. При обыске у политика нашли и зелье, и оружие.

После возбуждения уголовного дела, он лишился поста. В ходе предварительного следствия экс-депутат признал свою вину, оказал активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Приговор суда – полтора года ограничения свободы, - вступил в силу.