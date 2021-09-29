Украина вышла из перемирия, разрешив стрелять по Донбассу

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил ключевую норму прошлогоднего соглашения с ДНР и ЛНР о режиме тишины - запрет на открытие ответного огня без согласования с командованием. То есть ВСУ могут стрелять теперь по своему усмотрению. Таким образом, Украина вышла из перемирия.

Соглашение было заключено 22 июля 2020 года и было приурочено к уборке урожая. В интервью "Радио Свобода" (в России признано иностранным агентом) он сказал, что "нет никакого запрета" на огонь.

"Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть", - заявил Залужный и добавил, что согласование в Киевом отныне не требуется.

По соглашению, ответный огонь допускается только в том случае, если есть разрешение высшего командования, а координационный механизм в рамках Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня не сработал. Причем все это не может быть дезавуировано никакими другими приказами, в том числе секретными.

В соцсетях появились сообщения военных и чиновников о том, что издан соответствующий приказ.

Напомним, летом прошлого года нацисты и их сторонники провели несколько акций протеста против "капитуляции" президента Владимира Зеленского. Но тому нужен был образ миротворца накануне местных выборов, которые президентская партия, однако, проиграла, на получив на местах существенного представительства. Не исключено, что сейчас Зеленскому, напротив, нужна лояльность нацистов в преддверии принятия непопулярных решений о передаче некоторых рычагов управления (судебные и антикоррупционные органы) под контроль Запада.

Фактически это решение ничего не меняет в Донбассе, где ВСУ и так обстреливали позиции республик.