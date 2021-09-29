Неравнодушные граждане собрали больше 7 миллионов для пострадавших во время стрельбы в пермском госуниверситете

Из больниц Перми выписали троих пострадавших во время стрельбы в Пермском госуниверситете. В настоящий момент медицинскую помощь в стационарах получают пять человек. Семеро продолжают лечение в Москве. Из них четыре человека остаются в тяжелом состоянии с положительной динамикой, трое – в состоянии средней степени тяжести. Все пациенты получают необходимую специализированную помощь врачей и психологов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

На благотворительный счет помощи семьям погибших и пострадавшим в Пермском госуниверситете поступило 7,2 млн руб. Деньги направили почти 28 тыс. неравнодушных граждан и юридических лиц.

Состояние пострадавших, их поддержка, а также меры по недопущению повторения таких же трагедий озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на площадке университета во время встречи со студентами и преподавателями вуза, которые в минуту трагических событий оказывали помощь окружающим.

Дмитрий Махонин отметил, что трагические события потрясли каждого жителя региона и заставили ведомства пересмотреть подходы к работе во многих направлениях.

"Сейчас ведется анализ и проработка мер безопасности учебных заведений. Но в первую очередь необходимо уделить внимание предупреждению таких случаев. Мы все прекрасно понимаем, что в юном возрасте психика человека наиболее уязвима и причин, толкающих подростков на преступление, может быть много. Наша задача, как можно раньше выявлять молодых людей, которые склонны к совершению подобных поступков и проводить с ними индивидуальную работу, оказывать поддержку и психологическую помощь. Сейчас региональное Правительство прорабатывает проект по созданию центра выявления подростков и молодежи,от которых может исходить угроза для жизни и здоровья людей, в первую очередь - с помощью мониторинга соцсетей. Мы должны сделать все, чтобы подобной трагедии не повторилось", - подчеркнул губернатор.