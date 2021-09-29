29 Сентября 2021
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Экономика В России
Министерство финансов РФ, минфин (2018) | Фото: nakanune.ru

Минфин предлагает существенно изменить налогообложение физлиц

Министерство финансов РФ предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физлиц, сообщает газета "Известия".

Об изменениях говорится в приложении к "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов".

По данным издания, одно из предложений касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за границей. НДФЛ для них может стать обязательным. Выплата зарплаты таким сотрудникам относится к доходам от источников в России.

Другая инициатива предполагает ужесточение фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сейчас, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры, если сумма меньше, то платить НДФЛ выигравший должен самостоятельно. Минфин предлагает во всех случаях сделать плательщиком игорные заведения.

Кроме этого, Минфин предложил усилить надзор за использованием материнского капитала. Инициатива предлагает обязать ПФР направлять в налоговую службу сведения о владельцах сертификатов, а также об использованных средствах.

О двух изменениях уже сообщалось ранее – это закрепление особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами и наделение иностранных IT-компаний статусом налогового агента по доходам российских физлиц, выплаченным на территории РФ.

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Минфин предлагает существенно изменить налогообложение физлиц

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Теги: минфин, налогообложение, физлица



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