Суд отобрал у Екатеринбургской епархии 14 зданий Среднеуральского женского монастыря

У Екатеринбургской епархии забрали обратно среднеуральский женский монастырь со всеми 14 зданиями комплекса. Такое решение принял Арбитражный апелляционный суд после апелляции Росреестра.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о признании права собственности Екатеринбургской епархии на здания монастыря отменить. В удовлетворении исковых требований епархии отказать", - говорится в резолютивной части постановления.

До этого региональное управление Росреестра также обжаловало решение арбитражного суда Свердловской области, который признал за епархией право собственности на 14 зданий комплекса монастыря.

Напомним, что в мае текущего года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск екатеринбургской епархии на право владения 14 зданиями на территории Среднеуральского женского монастыря. Среди них: Трапезный храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Казанская", банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, жилой корпус, здание кельи, банный корпус и колокольня.

После этого следователи внесли представление в адрес Екатеринбургской епархии из-за строительства объектов монастыря без необходимой для этого разрешительной и проектной документации.