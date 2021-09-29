29 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Среднеуральский женский монастырь (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд отобрал у Екатеринбургской епархии 14 зданий Среднеуральского женского монастыря

У Екатеринбургской епархии забрали обратно среднеуральский женский монастырь со всеми 14 зданиями комплекса. Такое решение принял Арбитражный апелляционный суд после апелляции Росреестра.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о признании права собственности Екатеринбургской епархии на здания монастыря отменить. В удовлетворении исковых требований епархии отказать", - говорится в резолютивной части постановления.

До этого региональное управление Росреестра также обжаловало решение арбитражного суда Свердловской области, который признал за епархией право собственности на 14 зданий комплекса монастыря.

Напомним, что в мае текущего года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск екатеринбургской епархии на право владения 14 зданиями на территории Среднеуральского женского монастыря. Среди них: Трапезный храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Казанская", банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, жилой корпус, здание кельи, банный корпус и колокольня.

После этого следователи внесли представление в адрес Екатеринбургской епархии из-за строительства объектов монастыря без необходимой для этого разрешительной и проектной документации.

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Суд отобрал у Екатеринбургской епархии 14 зданий Среднеуральского женского монастыря

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Теги: суд, среднеуральский женский монастырь, епархия



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