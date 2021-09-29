29 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале осужден наркокурьер из Березовского, прятавший "товар" под березами

На Среднем Урале суд вынес приговор наркокурьеру из города Березовский, который прятал "товар" под березами. Ближайшие годы он проведет в колонии.
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Напомним, однажды 31-летний неработающий березовчанин решил "трудоустроиться" курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков, где он сам покупал вещества для личного употребления. Ему поручили раскладку зелья по тайникам, откуда бы его потом забирали наркоманы.

Для места временного хранения и фасовки наркотиков уралец использовал квартиру знакомой девушки, расположенную в центре Березовского, где имелись все необходимые приспособления – весы и фасовочный материал. Курьер успел нафасовать 87 упаковок с двумя видами "синтетики" общей массой более 230 грамм. 14 из них он поместил в тайники, которые оборудовал под березами.

Вскоре молодой человек был задержан. А в квартире его подруги правоохранительными органами было изъято более 80 грамм наркотических веществ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Березовский городской суд назначил уральцу 12 лет лишения свободы. Эти годы он проведет в исправительной колонии строгого режима.

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На Среднем Урале осужден наркокурьер из Березовского, прятавший "товар" под березами

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Теги: Березовский, курьер, суд, приговор



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