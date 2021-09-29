МИД призвал к ответным мерам против YouTube и немецких СМИ из-за блокировки RT

МИД РФ назвал удаление каналов RT на YouTube проявлением цензуры и признаком "развязанной против России информационной войны".

Министерство обратится к компетентным ведомствам с предложением "о разработке и принятии в отношении хостинга и немецких СМИ ответных мер".

Как сообщалось, видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, а также пояснить причины их введения.

В YouTube пояснили, что немецкие каналы RT нарушали правила о "ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19", пишет Regnum. В компании утверждают, что "во время приостановки прав владельцы канала попытались обойти ограничения, использовав другой канал", в итоге оба были заблокированы.