Еще троих нацболов* в Екатеринбурге отправили под арест на 15 суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил еще троих сторонников незарегистрированной "Другой России Э. В. Лимонова" под арест на 15 суток. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Андрея Щукина, им вменили статью о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП).

По версии следствия, 20-летний Сергей Демидов, 19-летний Степан Юрченко и 18-летний Евгений Некрасов 24 сентября в 16:00 находились рядом с ТЦ "Пассаж" и "публично демонстрировали проходящим мимо гражданам повязку с изображением гранаты Ф-1, перечеркнутой молнией". Данная символика отсылает к фашистской, где изображена молния. В свою очередь юрист подчеркнул, что нацболы* демонстрировали символику "Другой России", которую Минюст не вносил в перечень запрещенных.

Несмотря на это, суд признал вину лимоновцев, отправив их под арест.

Напомним, что девятерых "лимоновцев" задержали в уральской столице накануне после проведения санкционированной акции против фальсификации выборов. Однопартийцы заявляли, что Кирилла Имашева, который возглавляет пермскую ячейку партии, избили при задержании и до последнего не пускали к нему адвокатов.

Двумя днями ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Имашеву 15 суток ареста за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Такой срок - максимальное наказание по статье 19.3 КоАП.

*Национал-большевистская партия, нацболы – запрещенная в РФ организация.