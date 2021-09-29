29 Сентября 2021
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Футболисты молдавского &quot;Шерифа&quot; (2021) | Фото: Reuters / Gleb Garanich

Молдавский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов и единолично лидирует в группе

Футбольный клуб из Молдавии творит сенсацию в Лиге чемпионов UEFA.

Сегодня ночью "Шериф" обыграл испанский "Реал Мадрид" в гостях. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Тирасполя.

Вратарь "Шерифа" Гиоргос Атанасиадис совершил 11 сэйвов на домашнем стадионе "королевского" клуба, что является новым рекордом в Лиге чемпионов.

После двух туров группового этапа "Шериф" с 6 очками единолично лидирует в группе D. У мадридского "Реала" после двух матчей в активе 3 очка, у украинского "Шахтёра" и итальянского "Интера" – по одному баллу.

Отметим также, что "Шериф" в этом году дебютировал в Лиге чемпионов и не проиграл ещё ни одной встречи на турнире. Молдавский клуб прошёл все четыре раунда квалификации главного клубного турнира Европы, обыграв албанскую "Теуту" (4:0, 1:0), армянский "Алашкерт" (1:0, 3:1), сербскую "Црвену Звезду" (1:1, 1:0) и хорватское "Динамо" (3:0, 0:0). А в первом туре группового этапа одолел донецкий "Шахтёр" (2:0).

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Молдавский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов и единолично лидирует в группе

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шериф, Реал Мадрид



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