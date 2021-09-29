Депутат от "ЕР" Майданов назвал "законом мечты" легализацию труда подростков

Певец Денис Майданов, недавно ставший депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", выступил за легализацию детского труда.

В беседе с "Комсомольской правдой", узнававшей о "законах мечты" новых парламентариев, он, в первую очередь, упомянул сложности для трудоустройства подростков 14-17 лет.

"В пандемию, когда доходы многих семей упали, подростки 14-17 лет хотели подрабатывать и помогать родным (во время каникул, конечно, - прим. ред.). Они хотят иметь деньги не только на кино или мороженое. 60% работодателей готовы дать работу молодежи, но сталкиваются с юридическими ограничениями. То есть одним нужна работа, другие готовы ее дать, но встретиться стороны не могут", - рассказал певец.

Денис Майданов обратил внимание и на то, что молодые люди не торопятся без работы вступать в брак и заводить детей. При этом сам он не слишком доволен зарплатой на новом месте работы и посетовал, что оклад депутата ниже дохода популярного артиста.