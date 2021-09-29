29 Сентября 2021
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Петр Ян (2021) | Фото: скриншот трансляции UFC 259

"Та же цель": уральский боец Петр Ян получил нового соперника вместо Стерлинга

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян получил нового соперника в поединке за временный пояс UFC в легчайшем весе. Ранее он должен был провести реванш против чемпиона организации – американца Алждамейна Стерлинга.

Напомним, в бою, который прошел в начале марта, Ян, будучи чемпионом, нанес своему оппоненту запрещенный удар коленом в голову, из-за чего был дисквалифицирован и потерял титул. Пояс перешел к Стерлингу.

После этого в UFC заявили, что спортсмены должны провести реванш. Он планировался на конец октября, однако на днях американец сообщил, что снимается с боя якобы из-за травмы. Ян заявил, что Стерлинг "бегает" от него, а сам он готов подраться с другим соперником.

Как написал сегодня Петр в своем Твиттере, его новым оппонентом станет американец Кори Сэндхаген, занимающий в рейтинге UFC в легчайшем весе третью строчку. Бой состоится 30 октября и будет за временный пояс. Победитель, вероятнее всего, встретится с чемпионом.

"Новый противник, та же цель", - написал уральский спортсмен.

Напомним, ранее Петр призывал лишить Стерлинга титула, назвав его "посмешищем".

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"Та же цель": уральский боец Петр Ян получил нового соперника вместо Стерлинга

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Теги: Ян, Стерлинг, Сэндхаген, бой



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