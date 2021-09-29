29 Сентября 2021
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Политика В России Москва
КПРФ, за честные выборы (2019) | Фото: Накануне.RU

Готовившему иск по выборам от КПРФ юристу грозит десять суток ареста

Юристу Мухамеду Биджеву, одному из авторов иска КПРФ по отмене результатов ДЭГ, грозит до 10 суток административного ареста. Ему вменяют ст. 20.2 КоАП РФ, часть 2 - организация несанкционированного мероприятия. Об этом сообщает пресс-секретарь фракции КПРФ в МГД Никита Попов.

Биджев находится в отделе ОВД Замоскворечье, куда он пришел накануне вместе с главой юридической службы МГК КПРФ Николаем Геращенко, адвокатом ОВД-инфо Михаилом Бирюковым и депутатом Госдумы от КПРФ, экс-первым зампрокурором Москвы Юрием Синельщиковым.

"Стоило им выйти из здания общественной приемной первого зампреда ГД и первого зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова, как они оказались в окружении пяти сотрудников полиции, которые проводили их в ОМВД Замоскворечье", - пишет Попов.

По его данным, Биджева завели внутрь для оформления протокола доставления и протокола об административном задержании. Адвоката Бирюкова не пустили, сказали явиться завтра, когда будут предъявлены материалы дела и Биджева доставят в суд.

Ранее Биджеву пришлось переработать иски против ДЭГ так, чтобы от наличия или отсутствия его подписи там ничего никому из других активистов не помешало всё-таки подать их в суд. Вчера Биджеву грозили составлением протокола по административному правонарушению, что сорвало подачу иска.

Напомним, КПРФ перенесла на 10 утра 29 сентября подачу исков в Пресненский суд на результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Москве. Представители партии планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября, однако накануне утром юристы коммунистов были блокированы полицией. Кроме того, оказалась блокирована московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал ситуацию, назвав дистанционное голосование "аферой века".

"Мы возвращаемся в лихие девяностые, когда силовики три дня сидят и караулят у Мосгордумы депутата фракции КПРФ Екатерину Енгалычеву. В Московском метро пытались задержать члена президиума ЦК КПРФ, избранного депутата Сергея Обухова при помощи системы видеонаблюдения. То же самое происходит с осадой Московского горкома КПРФ. У нас что, начал действовать концлагерь?! Предупреждаю - вы рискуете своими погонами!", - заявил Зюганов.

"Московские полицейские, которые тревожат наших кандидатов в депутаты Госдумы и депутатов, будут персонально отвечать", - пообещал лидер коммунистов.

Также он добавил, что КПРФ усилит "уличную активность", "прикрыться ковидом" не удастся.

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Готовившему иск по выборам от КПРФ юристу грозит десять суток ареста

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Теги: кпрф, иски, выборы, результаты дэг, мухамед биджев



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