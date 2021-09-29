29 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Посадка леса в Белоярском (2021) | Фото: Алексей Вихарев

РЭО и екатеринбургские студенты засадили 5 гектаров леса

В Белоярском засадили 5 га леса взамен сгоревших деревьев. Организаторами масштабной посадки выступило свердловское отделение РЭО под началом депутата думы Екатеринбурга и главой "медицинской фракции" Алексея Вихарева.

Посадка леса в Белоярском(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Для многих волонтеров это был первый опыт посадки деревьев. Сначала трактор сделал борозды, на уже размягченной земле ребята работали сажальными мечами, другие размещали сеянцы. Лес сильно пострадал от засухи и пожаров в этом году. Наше экологическое общество внесло свой вклад в восстановление экологического баланса региона. Теперь будем следить, чтоб саженцы прижились и выросли", - рассказал Вихарев в своих соцсетях.

В акции также приняли участие студенты Екатеринбургского энергетического техникума. Саженцы предоставила "Уральская база авиационной охраны лесов".

Посадка леса в Белоярском(2021)|Фото: Алексей ВихаревПосадка леса в Белоярском(2021)|Фото: Алексей Вихарев

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РЭО и екатеринбургские студенты засадили 5 гектаров леса

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Теги: Вихарев, РЭО, студенты, Белоярский г.о., посадка деревьев



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