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Политика В России
Москва (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: в новой Госдуме станет больше руководящих постов

В Госдуме восьмого созыва число комитетов увеличится почти на четверть с 26 до 32.

Как говорят в думских партиях, больше станет и заместителей у спикера нижней палаты. В партиях пока не разглашают, сколько им достанется комитетов, так как продолжаются консультации.

Группа, сформированная на прошлой неделе распоряжением спикера Вячеслава Володина, еще не собиралась, так как не было указа президента о дате первого заседания.

Как говорят в партиях, увеличение числа руководящих должностей вызвано желанием связать работу комитетов со структурой кабмина РФ и "трудоустроить" избранных депутатов-тяжеловесов.

Предполагается, что увеличится и число заместителей спикера — с 8 до 12.

Первыми вице-спикерами останутся Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ), сохранят посты обычных заместителей единороссы Ирина Яровая, Петр Толстой и Алексей Гордеев.

Вице-спикером станет нынешний лидер "Единой России" Сергей Неверов, также в президиум от "ЕР" войдут уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, экс-глава Дагестана Владимир Васильев и бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол. От СРЗП вице-спикером будет выдвинут Александр Бабаков, от ЛДПР — Борис Пайкин, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, комитет Госдумы по социальной политике как ожидается, возглавит депутат от фракции "Единая Россия".

При этом депутаты КПРФ могут сохранить председательство в комитетах по делам СНГ и по вопросам семьи, женщин и детей. Комитет, который будет заниматься вопросами предпринимательства, может достаться представителям фракции "Новые люди".

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СМИ: в новой Госдуме станет больше руководящих постов

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Теги: Госдума, выборы



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