29 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Запуск северокорейской ракеты 26.03.21 (2021) | Фото: en.yna.co.kr

КНДР испытала гиперзвуковую ракету

В КНДР прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, испытания состоялись в провинции Янгандо, откуда ранее была запущена баллистическая ракета в Японское море.

Отмечается, что разработка гиперзвуковой ракеты — одна из пяти приоритетных целей пятилетки в области стратегических вооружений. Работы продвинулись в соответствии с процессом разработки, ссылается на сообщение южнокорейское агентство Ренхап.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад Северная Корея выпустила баллистическую ракету.

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КНДР испытала гиперзвуковую ракету

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Теги: КНДР, ракета



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