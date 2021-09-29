КНДР испытала гиперзвуковую ракету

В КНДР прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".

Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, испытания состоялись в провинции Янгандо, откуда ранее была запущена баллистическая ракета в Японское море.

Отмечается, что разработка гиперзвуковой ракеты — одна из пяти приоритетных целей пятилетки в области стратегических вооружений. Работы продвинулись в соответствии с процессом разработки, ссылается на сообщение южнокорейское агентство Ренхап.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад Северная Корея выпустила баллистическую ракету.