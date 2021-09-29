КНДР испытала гиперзвуковую ракету
В КНДР прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8".
Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, испытания состоялись в провинции Янгандо, откуда ранее была запущена баллистическая ракета в Японское море.
Отмечается, что разработка гиперзвуковой ракеты — одна из пяти приоритетных целей пятилетки в области стратегических вооружений. Работы продвинулись в соответствии с процессом разработки, ссылается на сообщение южнокорейское агентство Ренхап.
Как сообщалось ранее, несколько дней назад Северная Корея выпустила баллистическую ракету.