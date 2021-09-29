29 Сентября 2021
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Происшествия В бывшем СССР
(2006) | Фото: skarynka.by.ru

Задержана жена убитого в перестрелке с сотрудником КГБ Белоруссии

СК Белоруссии инициировал уголовное дело об убийстве при исполнении служебной деятельности после перестрелки между жителем Минска и сотрудниками КГБ.

По словам следователей, 40-летняя женщина убитого снимала происходящее не видео и тем самым соучаствовала преступлению, потому была задержана.

Как отмечают следственные органы страны, 31-летний житель Минска снимал сотрудников КГБ "с целью последующего так называемого "хайпа", сообщает "БелТА" сообщение СК Белоруссии.

Как сообщалось, в Белоруссии сотрудник Комитета государственной безопасности получил смертельное ранение во время спецоперации по отработке адреса, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

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Задержана жена убитого в перестрелке с сотрудником КГБ Белоруссии

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Теги: КГБ, Белоруссия, убийство



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