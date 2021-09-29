Доходы бюджета России в первом полугодии превысили расходы

В первом полугодии 2021 года в федеральный бюджет поступило около 11,3 трлн руб., при этом расходы составили 10,5 трлн руб.

Профицит главного финансового документа страны составил 774,7 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к заседанию кабмина России, которое состоится 29 сентября.

Бюджет на 2021 год предполагал дефицит в размере 2,75 трлн руб.

Ранее стало известно об авансировании расходов российского бюджета 2023-2024 гг. из конъюнктурных доходов 2021 года.

Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, 900 млрд руб., которые предполагалось потратить в будущем, будут направлены на инвестиции уже сейчас. Средства распределят в капитал ряда госкорпораций.

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