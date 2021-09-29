В Чувашии приостанавливают культурно-массовые мероприятия

В Чувашии на фоне пандемии приостанавливают культурно-массовые мероприятия.

Об этом сообщил глава региона Олег Николаев. Также приостанавливается оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в прочих местах массового посещения граждан.

Ограничения снимут после особого распоряжения, если улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка, пишет "Коммерсант".

Напомним, с 1 июля в Чувашии ограничили время работы заведений общепита за исключением тех, которые занимаются обслуживанием навынос и придорожным сервисом.