Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли альпинисты

Городской суд Нальчика арестовал до 26 ноября 2021 года организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне он был допрошен в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Алимов написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.

Организатора восхождения задержали несколько дней назад.

Как сообщалось, альпинисты в составе 23 человек предприняли попытку взойти на гору. Вечером 23 сентября 19 человек на высоте 5,4 км попросили помощи спасателей, так как ухудшились погодные условия.

Во время спуска пять человек погибли

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