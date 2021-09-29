Думский комитет по соцполитике может достаться "Единой России"

Комитет Госдумы по социальной политике как ожидается, возглавит депутат от фракции "Единая Россия".

При этом депутаты КПРФ могут сохранить председательство в комитетах по делам СНГ и по вопросам семьи, женщин и детей. Комитет, который будет заниматься вопросами предпринимательства, может достаться представителям фракции "Новые люди", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме. По словам собеседника агентства, в настоящее время продолжается обсуждение распределения комитетов.

Учитывая уменьшение фракции ЛДПР, комитет по социальной политике, скорее всего, отойдет под председательство "Единой России".

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова, вошедшая в пятёрку федерального списка партии "Единая Россия" на выборах, может занять место вице-спикера Госдумы.