29 Сентября 2021
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Плакат Росстата, &quot;Да пребудет с тобой перепись&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Данные участников Всероссийской переписи населения оказались в открытом доступе

Данные о волонтерах-участниках Всероссийской переписи населения России оказались в открытом доступе в интернете.

Речь идет о номерах телефонов 68 тыс. участников, которые выставлены на продажу. По словам экспертов, к хакерам попали сведения с официального сайта "Страна 2020.ру", при этом представители ресурса это не подтверждают.

Это уже второй случай утечки с этого сайта. Восстановив данные волонтеров, мошенники от их имени смогут выманивать данные россиян под предлогом анкетирования, подчеркивают эксперты, сообщает "Коммерсант".

Перепись стартует в середине октября 2021 года.

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Данные участников Всероссийской переписи населения оказались в открытом доступе

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Теги: перепись населения, персональная информация, хакеры



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