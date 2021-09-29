Кабмин исключил налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу

Российское правительство согласилось исключить из поправок к Налоговому кодексу РФ положение о повышенном налоге на прибыль компаний, которые в последние пять лет направляли большую часть прибыли на выплату дивидендов, а не на капитальные вложения, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее с таким предложением выступил Российский союз промышленников и предпринимателей на встрече с председателем главы правительства Михаилом Мишустиным.

По словам министра финансов Антона Силуанова, его ведомство предлагает изменить подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции. Но новый подход не коснется прибыли прошлых лет, добавил Силуанов.

В то же время министр отметил, что идея о направлении на дивиденды 75% прибыли некоторых госбанков (вместо нынешних 50%) всерьез не обсуждается Минфином. Ранее идею об этом высказывал глава одного из департаментов министерства.