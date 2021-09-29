29 Сентября 2021
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Политика В России
Дистанционное электронное голосование (2021) | Фото: МГИК

Стало известно содержание иска, из-за которого задержали юристов КПРФ

КПРФ перенесла на 10 утра 29 сентября подачу исков в Пресненский суд на результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Москве.

Представители партии планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября, однако накануне утром юристы коммунистов были задержаны полицией.

Кроме того, как сообщало Накануне.RU, московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования, оказалась блокирована полицией.

Иски после действия правоохранительных органов пришлось полностью переработать так, "чтобы от наличия или отсутствия моей подписи под исками КПРФ и ряда кандидатов ничего никому из товарищей не помешало всё-таки подать иски в суд завтра", - сообщил в своем Telegram-канале руководитель юридической службы МГК КПРФ Мухамед Биджев.

"Вертикаль власти ЕР боится, что всё общество и весь мир узнает про это всё. Каждый иск рассчитан на каждый округ. По каждому округу чередуются в качестве истца и заинтересованного лица КПРФ и ее кандидат по соответствующему округу. Во всех 29 исках (не 30, т.к. Лобанов уже подал свой) каждый истец просит об истребовании документов, указанных в иске, а также об объединении всех 30 исков в суде в одно производство. Дойдем до ЕСПЧ и КС РФ "Делай то, что должен!..", - отметил юрист.

Он также сообщил о неправомерности действий полиции. "13:45 мне дали это определение. Определение выписано на полного тезку, с другой датой рождения, которого я не знаю. Оно выписано и материал касается - формально - другого человека", - написал Биджев.

По его словам, в определении нарушены требования КоАП РФ, так как не указан конкретный состав вменяемый лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

"Должностное лицо уведомило почему-то меня о том, что некое другое лицо, являющееся моим полным тезкой, информируется о том, что в конкретное время, в конкретный день, в конкретном месте будет составлять протокол по неизвестному составу адм.правонарушения, с приглашением этого лица воспользоваться своим правом на присутствие при составлении протокола", - отметил руководитель юридической службы.

Как сообщалось, глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением ситуацию с приходом полицейских в московскую приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ и первого вице-спикера Госдумы.

Лидер коммунистов также сообщил, что обращался к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с тем, чтобы прояснить ситуацию с задержанием кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ, он "обещал разобраться по каждому факту".

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Стало известно содержание иска, из-за которого задержали юристов КПРФ

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Теги: КПРФ, голосование, ДЭГ



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