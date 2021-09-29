29 Сентября 2021
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Экономика Краснодарский край
виноград, вино,кубань (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани определят лучший муниципалитет по культуре земледелия

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края разработает условия конкурса по определению лучшего муниципалитета по ведению сельского хозяйства, передает корреспондент Накануне.RU. Поручение разработать условия конкурса дал заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка в рамках совещания по подготовке к осенней посевной кампании в регионе.

Вице-губернатор считает целесообразным организовать проведение конкурса на лучший муниципалитет по культуре земледелия на Кубани и запустить его в 2022 году.

"В данном конкурсе необходимо предусмотреть такие критерии оценки работы, как качество расчистки лесополос, исполнение краевого закона о сохранении плодородия и соблюдения оптимального севооборота, – отметил Андрей Коробка.

Также заместитель губернатора дал указание проверить качество подготовки к осенней посевной в хозяйствах края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

виноград, вино,кубань(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"В прошлом году внесены изменения в краевой закон о мелиорации, в частности, прописан порядок ухода за лесополосами, которые помогают бороться с засухой, эрозией почвы от воды и ветра. Прошу все муниципальные образования до конца октября разработать планы по расчистке защитных лесных насаждений, чтобы по окончании сельхозсезона приступить к этой работе", – отметил Андрей Коробка.

Заместитель губернатора поручил краевому министерству сельского хозяйства проработать условия конкурса и запустить его в 2022 году.

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На Кубани определят лучший муниципалитет по культуре земледелия

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Теги: сельское хозяйство, культура земледелия, оптимальный севооборот, кубань



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