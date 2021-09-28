В Белоруссии во время спецоперации убит сотрудник КГБ

В Белоруссии сотрудник Комитета государственной безопасности получил смертельное ранение во время спецоперации по отработке адреса, где могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

"В одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен", — говорится в сообщении КГБ.

Подозреваемого уничтожили ответным огнем, передает РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".