"Пропавший" мэр Оренбурга ушел в отставку

Глава Оренбурга Владимир Ильиных с сегодняшнего дня ушел в отставку, сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале. За последние два месяца чиновник не дал ни одного официального комментария, а с июля перестал вести свою страницу в соцсети.

В настоящее время обязанности руководителя Оренбурга исполняет первый заместитель мэра Сергей Салмин.

Ильиных был избран главой города в феврале 2021 года, после того как предыдущий мэр Дмитрий Кулагин перешел на должность вице-губернатора, передает Коммерсант.

В мае 2021 года сообщалось об оперативных мероприятиях в доме Владимира Ильиных. Работой главы города заинтересовалось управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. На тот момент градоначальник находился на больничном и лечился за пределами региона. Позже он ушел в отпуск, который затем продлевал за свой счет.

Владимир Ильиных баллотировался в Госдуму по оренбургскому списку "Единой России" и является основным претендентом на депутатский мандат: идущие перед ним губернатор Денис Паслер и депутаты заксобрания Светлана Быкова и Сергей Грачев от перехода в Думу отказались.