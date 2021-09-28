28 Сентября 2021
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Политика В России
кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

"Пропавший" мэр Оренбурга ушел в отставку

Глава Оренбурга Владимир Ильиных с сегодняшнего дня ушел в отставку, сообщила пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале. За последние два месяца чиновник не дал ни одного официального комментария, а с июля перестал вести свою страницу в соцсети.

В настоящее время обязанности руководителя Оренбурга исполняет первый заместитель мэра Сергей Салмин.

Ильиных был избран главой города в феврале 2021 года, после того как предыдущий мэр Дмитрий Кулагин перешел на должность вице-губернатора, передает Коммерсант.

В мае 2021 года сообщалось об оперативных мероприятиях в доме Владимира Ильиных. Работой главы города заинтересовалось управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД. На тот момент градоначальник находился на больничном и лечился за пределами региона. Позже он ушел в отпуск, который затем продлевал за свой счет.

Владимир Ильиных баллотировался в Госдуму по оренбургскому списку "Единой России" и является основным претендентом на депутатский мандат: идущие перед ним губернатор Денис Паслер и депутаты заксобрания Светлана Быкова и Сергей Грачев от перехода в Думу отказались.

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"Пропавший" мэр Оренбурга ушел в отставку

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Теги: мэр оренбурга, отставка



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