28 Сентября 2021
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Происшествия Москва
Пожарные готовятся войти в здание (2018) | Фото:Накануне.RU

В здании приемной Госдумы и Совфеда на Моховой, возможно, пожар. На месте работают спецслужбы

Сообщение о возгорании в здании приемной Госдумы и Совфеда на Моховой улице в Москве проверяют пожарные.

"Поступило сообщение о возгорании в доме 7 по Моховой улице. На месте работают пожарные, из вытяжки виден слабый дым", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время пожарные проверяют подвал здания. Источник дыма пока не найден. Пожарная сигнализация не зафиксировала возгорание.

По данным из открытых источников, в здании кроме коммерческих фирм находятся приемные Совета Федерации и Госдумы.

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В здании приемной Госдумы и Совфеда на Моховой, возможно, пожар. На месте работают спецслужбы

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Теги: пожар, приемная госдумы



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