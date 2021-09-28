В здании приемной Госдумы и Совфеда на Моховой, возможно, пожар. На месте работают спецслужбы
Сообщение о возгорании в здании приемной Госдумы и Совфеда на Моховой улице в Москве проверяют пожарные.
"Поступило сообщение о возгорании в доме 7 по Моховой улице. На месте работают пожарные, из вытяжки виден слабый дым", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
В настоящее время пожарные проверяют подвал здания. Источник дыма пока не найден. Пожарная сигнализация не зафиксировала возгорание.
По данным из открытых источников, в здании кроме коммерческих фирм находятся приемные Совета Федерации и Госдумы.