28 Сентября 2021
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Harwar H16-V12, БПЛА, беспилотник, дрон (2020) | Фото: стоп-кадр из видео

Талибы* обвинили США в нарушении своего воздушного пространства

Талибы* обвинили США в нарушении своего воздушного пространства. Об этом на своей странице в Twitter заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид. По его словам, в небо Афганистана вторглись американские беспилотники.

"Мы призываем все страны, особенно Соединенные Штаты, действовать в соответствии со взаимными обязательствами... с целью предотвращения каких-либо негативных последствий", - говорится в заявлении талибов*, которое цитирует РИА Новости.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

*Движение "Талибан" признано экстремистской организацией и запрещено на территории России

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Талибы* обвинили США в нарушении своего воздушного пространства

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Теги: талибы*, афганистан, беспилотники сша



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