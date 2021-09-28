"История как из фильма ужасов". Радионова прокомментировала обнаружение могильника рядом с волгоградским городским собачьим питомником

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала обнаружение могильника рядом с волгоградским городским собачьим питомником.

"История как будто из фильма ужасов, но на самом деле — из Ворошиловского района Волгограда. Там обнаружили место массового захоронения животных рядом с МБУ "Северное". Найдено 8 свежевырытых ям глубиной 2,5 м, шириной 1 м. Из одной ямы извлекли два трупа взрослых собак, один труп щенка. На ушах взрослых собак обнаружены бирки голубого цвета с номерами 0423 и 0529 на одной стороне и надписью МБУ "Северное" — на другой", - напомнила чиновница.

По ее данным, эксперты обнаружили у мёртвых собак опасные вирусы. "По обнаруженным биркам можно установить путь собаки: животные якобы были переданы физлицам. Однако анкетные данные этих физлиц не совпадают с паспортными, а по заявленным адресам такие люди не живут. Документы, судя по всему, подложные, а люди эти не существуют", - поделилась Радионова с подписчиками Instagram.



Тем не менее причастность МБУ "Северное" к захоронениям пока не доказана. Этим занимаются следователи, природоохранная прокуратура и полиция.



"История вопиющая, будем разбираться в ней, пока вся правда не станет известна. Со своей стороны дала поручение тероргану проверить питомник. Это не совсем полномочия Службы, но такую жестокость не можем оставить безнаказанной ни я, ни мои коллеги!" - подчеркнула она.

Напомним, жуткую находку волонтеры сделали в конце августа - кроме собак в могилах были пакеты с биологическими отходами, в том числе после операций по стерилизации, медицинский мусор - перчатки, пеленки, препараты.