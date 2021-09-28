28 Сентября 2021
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Образование Тюменская область
Гарвард университет вуз студенты кампус (2014) | Фото:

В Тюмени обсуждают идею создания межуниверситетского кампуса

Концепцию межуниверситетского кампуса в контексте развития городской среды в Тюмени обсуждают участники проектно-коммуникационной сессии, которая проходит на базе Тюменского индустриального университета.

"В двадцатом веке Тюмень получила имидж нефтяной столицы, центра нефтегазовой науки и сервиса. Мы его очень эффективно эксплуатируем. Но при этом понимаем, что на дальнем горизонте эффект от этого имиджа будет сокращаться. Что дальше? Будущее у города появится, когда в нем будет создана собственная, особая социокультурная и интеллектуальная среда. Мы это осознаем и работаем в данном направлении, меняя город. Сейчас настало время все отдельные изменения и усилия объединить в общий интеграционный проект", – сказал, приветствуя участников проектно-коммуникационной сессии, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменский кампус должен быть не просто комплексом современных студенческих общежитий, а объединяющей все университеты региона коммуникативной площадкой для научных исследований и внедрения их результатов в экономику, а также для развития креативных индустрий, поставил задачу глава региона. Для этого в первую очередь необходимо уйти от межведомственной разобщенности.

Александр Моор подчеркнул, что создать и содержать кампус только за счет бюджетных средств невозможно. Проект следует реализовать также и с привлечением коммерческих инвестиций. "Кампус должен стать, как минимум, самодостаточным, а лучше – самоокупаемым. Это проект, нацеленный на новую экономику", – заявил он.

Тюмень получит колоссальную пользу от создания кампуса, считает глава города Руслан Кухарук. "Мы изменим город, потому что привычные пространства обретут совершенно иные смыслы и наполнение. Наша областная столица привлекательна для развития креативных индустрий. Это подтверждают выводы Федерального агентства стратегических инициатив. Тюмень заняла четвертое место среди российских городов по вкладу креативной экономики в валовой региональный продукт", – отметил он.

В работе проектно-коммуникационной сессии, которая завершится 2 октября, участвуют директор по проектной работе Московской школы управления "Сколково" Борис Островский, руководители тюменских вузов, представители экспертного сообщества и органов власти.

Напомним, создать в стране сеть современных вузовских кампусов до 2030 года поручил президент России Владимир Путин. Кампусы станут точками концентрации талантов, интеллектуального обмена, генерации новых смыслов и идей.

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В Тюмени обсуждают идею создания межуниверситетского кампуса

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Теги: александр моор, межуниверситетский кампус



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