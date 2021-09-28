Моор поблагодарил Общественную палату за помощь в подготовке к проведению выборов

Глава Тюменской области принял участие в заседании Общественной палаты региона и поблагодарил общественников за эффективную работу центра общественного контроля и мониторинга за ходом проведения выборов.

"Общественная палата Тюменской области приняла непосредственное участие в подготовке к проведению выборов в Тюменской области", – отметил Александр Моор.

Напомним, явка на выборы Государственной думы РФ в Тюменской области составила 61,5% от общего количества избирателей, проголосовали 613 464 человека.

На избирательных участках работали более 2,8 тыс. общественных наблюдателей. Общественное видеонаблюдение велось в 490 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях.

Активная работа общественников стала гарантией прозрачности избирательного процесса в Тюменской области, уверен глава региона. "В результате тюменцы в полной мере проявили свою гражданскую позицию и сделали выбор в пользу стабильности и развития области и государства в целом", – подчеркнул Александр Моор.

Кроме того, губернатор отметил, что при консультативной и методической поддержке региональной Общественной палаты 59 тюменских некоммерческих организаций стали победителями двух конкурсов на получение грантов президента Российской Федерации. Общая сумма грантовой поддержки составила более 79,2 млн рублей.

"В нашем регионе выстроена система взаимодействия органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Тюменской области и институтов гражданского общества. Конечная цель у всех общая – повышение качества жизни населения Тюменской области", – заявил, обращаясь к общественникам, Александр Моор.