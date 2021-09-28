"Обманул полгорода": Шугалей о перспективах назначения Бельского на должность спикера ЗакС

Председатель ЦИК России Элла Памфилова настаивает на том, чтобы Следственный комитет и Генеральная прокуратура проверили законность выборов в Петербурге вообще, и законность перемещения из Смольного в ЗакС Александра Бельского в частности. Вице-губернатор, курирующий вопросы внутренней политики, не видел никакого конфликта интересов в том, что он, являясь кандидатом в депутаты продолжал руководить предвыборной гонкой в городе. Даже в отпуск не уходил. Демонстративное пренебрежение законами и мнением избирателей происходило с полного одобрения губернатора Беглова.

Глава региона считает, что выборы прошли «корректно, честно и открыто». То есть, фактически господин Беглов вслух одобрил и благословил все нарушения, зафиксированные как наблюдателями, так и правоохранителями. «Корректным» предлагается считать погром на избирательном участке, где председатель комиссии, разгромил ящики и выкинул из них все бюллетени, несколько нападений как на кандидатов, так и на наблюдателей. Или клонирование депутата Вишневского. «Честными» будем считать все зафиксированные на видео «карусели» и попытку легального найма студентов «покаруселить» за кандидата от «ЕР» Ржаненкова, желающего переместиться из Смольного в Мариинский. «Открытыми» губернатор видимо предлагает называть все случаи вскрытия сейф-пакетов, закрытые картонками камеры видеонаблюдения, все случаи надомного голосования, которое невозможно проконтролировать.

Половина жалоб в ЦИК России в ходе избирательной кампании пришли из Петербурга. Губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Александр Бельский своей позицией легализовали все беспрецедентные нарушения и уголовные дела на выборах. Они демонстративно говорят нам, что так можно. Не удивительно, что Петербург продемонстрировал рекордно низкую явку.

Почти рейдерский захват

Рекордное число чиновников в этом году переместилось в законодательный орган Петербурга. Сразу трое глав комитетов Смольного стали депутатами парламента. Вице-губернатор Александр Бельский, как главный претендент на должность спикера парламента, Николай Бондаренко, вице-губернатор по вопросам ЖКХ и Александр Ржанеков, глава комитета по социальной политике.

Этим список ставленников Смольного не завершается. В Заксобрание перешли двое муниципальных глав - Наталья Астахова и Валерий Гаранец. Среди новичков одномандатников «Единой России» есть еще Андрей Рябоконь, глава Петербургского ОНФ. Впрочем, он в свое время был советником как губернатора Полтавченко, так и губернатора Беглова. Самым нейтральным новичком кажется Алексей Далматов. Он представлял себя индивидуальным предпринимателем и потомственным строителем. Имеет в собственности многочисленную недвижимость, в том числе огромную виллу в Испании и чуть скромнее в Португалии. Но и в биографии Далматова есть эпизод, когда он был в Смольном. Мало кто помнит, но в 2006 году он был первым замом Градостроительного комитета и курировал бюджет комитета и закупки.

Массовое засилье парламента чиновниками происходило жестко. Практически все скандалы этих выборов происходили из-за противостояния двух центров силы. Смольный старался вытеснить сторонников бывшего спикера парламента Вячеслава Макарова. И ему это удалось. Теперь в Петербурге полностью подконтрольный парламент, который не станет спорить с чиновниками и будет «правильно» голосовать за бюджет. А кого же не оказалось в парламенте? А не оказались там те, кто действительно нужен городу.

Героям тут не место

Не нашлось места в парламенте Надежде Тихоновой, которая разработала законопроект о ежемесячных выплатах детям, которые вынуждены получать образование на домашней форме обучения. Она же боролась за строительство новых школ в новостройках города. Не нашлось места и для Алексея Ковалева, который боролся за сохранение исторического облика города и памятников культурного наследия. Не оказалось в парламенте Нелли Вавиловой, которая боролась за честную и доступную медицину и права медиков. Это она обнаружила случай массового заражения короновирусом медперсонала Госпиталя ветеранов войн.

Не попал в Заксобрание социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Человек, ставший легендой при жизни. Он почти 2 года пробыл в ливийском плену, подвергался пыткам. При этом остался искренним патриотом и профессионалом. По его биографии сняли кино. Во время голосования он лидировал, а потом вдруг на участке потеряли бюллетени. Шугалей надеялся, что их найдут. Не нашли.

Не будет в этом созыве парламента заслуженного биатлониста Дмитрия Васильева, который мог бы вывести спорт для молодежи на новый уровень. Павел Любимов многие годы занимается поддержкой ветеранов, инвалидов и людей попавших в трудную жизненную ситуацию. Ольга Галкина много лет защищает материнство и детство. Но им тоже не нашлось места в парламенте, который собрали по лекалам Смольного. Оказался не нужен герой, спасший на пожаре сослуживца, Николай Громов. Ему предпочли чиновника Валерия Гарнеца. И на каждом из участков перечисленных героев, которых вышибли из предвыборной гонки, есть неопровержимые доказательства нарушений закона во время выборов. От них избавлялись грубо и бесцеремонно.

Максим Шугалей, президент Фонда защиты национальных ценностей высказался о том, какой ему видится ситуация: «Александр Бельский обманул полгорода и, судя по слухам, собрал деньги со многих. И какой может быть баланс в городе, когда большинство депутатов действительно избирал народ, а они остались за дверьми. И наивно думать, что это было несогласованно с губернатором. И уж точно ничего не согласовывалось в Москве. Это мы видим по реакции Эллы Александровны Памфиловой».

Избирателям Петербурга остается слабая надежда на то, что Следственный комитет и Генпрокуратура, к которым обратилась глава ЦИК, все таки восстановят справедливость.