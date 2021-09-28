28 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
призывники армия солдаты (2013) | Фото:

ЦВО: Сбежавший из воинской части тюменец-срочник мог просто заблудиться

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимает меры по розыску 20-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, речь идет о солдате-срочнике, который покинул расположение во время учений в п. Свободный. Местные жители сообщают, что над Верхней Салдой кружит военный вертолет, который может разыскивать беглеца. По словам другого очевидца, "вся Вагонка в солдатах", а срочника разыскивают с самого утра. При себе парень имеет АК-47 без боеприпасов.

В свою очередь в ЦВО сообщили, что солдат мог не сбежать, а потеряться во время учений.

"По предварительной информации, во время проведения учений военнослужащий отклонился от маршрута патрулирования и заблудился. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов. Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия", - рассказали в пресс-службе.

В случае обнаружения молодого парня просьба немедленно сообщить в ДЧ ОМВД России "Верхнесалдинский" по телефону: 999 368 06 94

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ЦВО: Сбежавший из воинской части тюменец-срочник мог просто заблудиться

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Теги: срочник, побег, воинская часть, Свободный



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