Движение на трассе Пермь - Екатеринбург восстановлено после обрушения надземного пешеходного перехода

Движение на аварийном участке дороги Пермь - Екатеринбург, где сегодня произошло обрушение надземного пешеходного перехода, восстановлено. По данным краевого минтранса, движение было запущено днем, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла сегодня в 4.15. По трассе Пермь – Екатеринбург ехал грузовик "МАН". По предварительной информации, на 50 км трассы водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода. Он упал как на "МАН", так и на ехавшую во встречном направлении "Газель". Оба водителя погибли на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. Проверку проводит и Следственный комитет.