В мэрии Перми назвали молитву Аллаху в школе "обычным упражнением"

В администрации Перми высказались о "молитве Аллаху о здоровье", которая якобы состоялась перед уроком физкультуры в школе №123, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что урок состоялся 27 сентября. По словам одного из первоклассников, запись рассказа которого появилась в сети, после начала занятия он и его одноклассники "немного позанимались", после чего педагог якобы предложил ученикам "сесть и помолиться Аллаху, чтоб он дал здоровья". "Все стали ему молиться", - цитируют в соцсетях рассказ школьника, проиллюстрировавшего рассказ позой, которую приняли все ученики. Позже в родительских чатах сообщили, что рассказ о намазе на уроке физкультуры подтвердили и другие дети.

"Сразу после появления информации от родителей в соцетях специалисты городского департамента образования связались с директором школы №123. Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе "по-турецки". Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было", - сообщили Накануне.RU в администрации города.

Сегодня директор школы провёл встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем.

"Администрация школы всегда готова к разговору с родителями, открыта к вопросам и предложениям. По итогам встречи мама ребёнка признала свою ошибку", - подытожили в мэрии.