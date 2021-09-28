28 Сентября 2021
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Встреча с КПРФ, Москва (2021) | Фото: youtube.com, Валерий Рашкин

КПРФ перенесла на среду подачу исков к результатам ДЭГ

Коммунисты перенесли на 10 утра среды 29 сентября подачу исков в Пресненский суд на результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.

Представители КПРФ планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября. Однако утром сообщалось, что юристы партии были задержаны полицией.

Кроме того, московская приемная первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где хранятся документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования, оказалась блокирована полицией.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением ситуацию с приходом полицейских в московскую приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ и первого вице-спикера Госдумы .

"Это - нападение на учреждение первого заместителя Госдумы", - сказал Зюганов, добавив, что со стороны партии "будут приняты все необходимые меры".

Лидер коммунистов также сообщил, что обращался к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с тем, чтобы прояснить ситуацию с задержанием кандидатов в депутаты и депутатов от КПРФ, он "обещал разобраться по каждому факту".

20 и 25 сентября коммунисты провели "народные сходы", они требовали отмены результатов голосования на выборах в Госдуму и отмены ДЭГ. После проведения акций членов КПРФ начали задерживать. Сотрудники правоохранительных органов устраивали "осаду" Мосгордумы и горкома КПРФ.

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КПРФ перенесла на среду подачу исков к результатам ДЭГ

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Теги: кпрф, иски, выборы, результаты дэг



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