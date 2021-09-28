Вице-губернатор объяснил смерть вакцинированного от ковида в Екатеринбурге

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков прокомментировал информацию о смерти вакцинированного от коронавируса в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что в ЦГКБ №24 скончался один вакцинированный пациент. Как сообщил главврач больницы Алексей Малинкин, он был привит "Спутником V", а причиной стали тяжелая дисциркуляторная энцефалопатия и возраст.

На сегодняшнем брифинге Креков высказался об этом случае.

"Когда количество вакцинированных у нас перевалило за миллион человек, надо понимать, что с этими людьми могут произойти самые неприятные вещи. Начиная от попадания в автомобильную катастрофу и заканчивая заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Среди привитых есть и те, кто имеет онкологический диагноз. И та смерть, о которой идет речь, это уже объяснял и врач – он (пациент, - прим. ред.) имел огромное количество сопутствующих заболеваний. Применительно к его смерти вакцина никакого отношения не имеет", - заявил он.

По его словам, то, что такие случаи единичны, косвенно подтверждает эффективность вакцинации. Креков добавил, что у привитых практически не фиксируют летальных исходов от ковида.

Напомним, также сегодня вице-губернатор опроверг информацию, что в Свердловской области уничтожают вакцины.