Суд продолжит рассматривать дело против Дудя 20 октября

Зюзинский суд Москвы продолжит рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя 20 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в июле суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу для анализа видеороликов. Результаты пока неизвестны.

Дудю грозит штраф до 1,5 миллионов рублей, ему вменяется пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.