28 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
автомат, оружие (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Солдат-тюменец сбежал из военной части в Свердловской области во время учений: первые подробности

Солдат-срочник, сбежавший из военной части на Среднем Урале, покинул расположение во время учений. Об этом сообщает "Инцидент Нижний Тагил" со ссылкой на слова очевидца.

Местные жители сообщают, что над Верхней Салдой кружит военный вертолет, который может разыскивать беглеца. По словам другого очевидца, "вся Вагонка в солдатах", а срочника разыскивают с самого утра.

Также в паблике появилась ориентировка солдата. Им оказался житель Тюменской области Иван К. 2001 года рождения. Парень сбежал утром 27 сентября во время учений РВСН, прихватив с собой АК-47 без боеприпасов.

По словам источника в экстренных службах, поиск уже ведется. Речь идет о воинской части, где базируются ракетные войска стратегического назначения. В случае обнаружения просьба немедленно сообщить в ДЧ ОМВД России "Верхнесалдинский" по телефону: 999 368 06 94

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Солдат-тюменец сбежал из военной части в Свердловской области во время учений: первые подробности

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Теги: срочник, побег, воинская часть, Свободный



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