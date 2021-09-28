"Немножко больные люди". Усик резко отреагировал на критику украинцев за фото с россиянами

Украинский боксёр Александр Усик резко отреагировал на критику своих соотечественников за фото украинских спортсменов с россиянами.

"Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я понимаю, о чём вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Немножко больные, что тут сделать", - цитирует Р-Спорт слова Усика, сказанные накануне на пресс-конференции.

Отметим, что 34-летний Усик в минувшие выходные после 12-раундного боя единогласным решением судей победил представителя Великобритании Энтони Джошуа и завоевал пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик также отметил, что хочет отправиться на полуостров Крым с завоёванными титулами. По его словам, он хочет показать награды своему тренеру, а также родным людям. Усик является уроженцем Симферополя и регулярно посещает полуостров, где живут его родственники.

Напомним, на Украине этим летом разгорелся скандал из-за совместного фото бронзового призёра Олимпийских игр в Токио Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, выигравшей золотую награду в прыжках в высоту.