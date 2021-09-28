"Ненаучная фантастика": Креков об "уничтожении сотен вакцин" на Среднем Урале

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков опроверг информацию, что в регионе уничтожают вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале якобы проходит списание 500 тысяч доз вакцины "Спутник V" из-за истечения сроков хранения. По другой версии, причиной могли быть нарушения температурного режима.

Как заявил Креков на сегодняшнем брифинге, это неправда.

"Можно вспомнить Марка Твена, который сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Но это очень большое преувеличение, у нас никакого списания вакцин не происходило. А когда рассуждают, в том числе, о сроках годности, не совсем понимают, о чем идет речь. Надо осознавать, что среди всей массы вакцин разные партии имеют разный срок годности. Потому что разные выпуски и разные температурные условия хранения", - пояснил вице-губернатор.

По его словам, вакцин, которые имеют ограниченный срок годности – меньшинство, и никакой необходимости в их списании нет.

"У нас был один-единственный случай, по-моему, месяца три назад, когда несколько десятков вакцин из-за отключения электричества в какой-то больнице действительно "вышли из строя" и были утилизированы. С тех пор мы несколько изменили систему хранения вакцин. Но говорить о каких-то сотнях – это ненаучная фантастика", - с улыбкой добавил Креков.

Напомним, на прошлой неделе вице-губернатор заявлял, что в Свердловской области нет "залежавшейся" вакцины от коронавируса.