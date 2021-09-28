Против Навального возбудили дело о создании экстремистского сообщества

Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

Как сообщает СКР, Навальный, являясь руководителем "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации), создал экстремистское сообщество и руководил им. По версии СК, делал он это с целью "изменения основ конституционного строя, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации".

Фигурантами стали также Леонид Волков и Иван Жданов.

Против Соболь, Албурова, Шаведдинова, Гимади, Зеленского, Мулюкова возбуждено дело по статье об участии в экстремистской организации.

Напомним, Навальный находится в колонии. В феврале 2021 года, после возвращения в Россию, ему заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.