28 Сентября 2021
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Против Навального возбудили дело о создании экстремистского сообщества

Против Алексея Навального возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

Как сообщает СКР, Навальный, являясь руководителем "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом, экстремистской организацией и  запрещен на территории Российской Федерации), создал экстремистское сообщество и руководил им. По версии СК, делал он это с целью "изменения основ конституционного строя, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации".

Фигурантами стали также Леонид Волков и Иван Жданов.

Против Соболь, Албурова, Шаведдинова, Гимади, Зеленского, Мулюкова возбуждено дело по статье об участии в экстремистской организации.

Напомним, Навальный находится в колонии. В феврале 2021 года, после возвращения в Россию, ему заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.

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Против Навального возбудили дело о создании экстремистского сообщества

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Теги: Навальный, Волков, Жданов, экстремистское сообщество



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