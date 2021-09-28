Военным и силовикам проиндексируют зарплаты на 5%, - Путин

Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в 2023 проиндексируют зарплаты на 5%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

В целом в ближайшие два года общая сумма денежного содержания сотрудников МВД, ФСИН, ФТС, Росгвардии и других правоохранительных органов будет расти темпами по 9% в год.

По словам Путина, таким образом будет сокращен разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны, который образовался за последние годы, передает "Интерфакс".

Напомним, в августе на предвыборном съезде "Единой России" Путин предложил разово выплатить по 15 тыс. руб. всем военнослужащим независимо от "количества звезд на погонах". Выплата распространилась на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. .

Также президент попросил депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции в 2022-2023 гг.