СвЖД запускает новый скоростной поезд из Екатеринбурга в Сургут

Начиная с 12 декабря Свердловская железная дорога запускает из Екатеринбурга в Сургут новый скоростной поезд №99/100, который будет курсировать только в ночное время.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, время в пути к пункту назначения составит всего 15 часов 34 минуты (в обратном 16 часов и 25 минут), что на 3-4 часа меньше, чем у других пассажирских поездов. За это время пассажиры успеют проехать станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск и Пыть-Ях. Как утверждают в свердловском филиале, поезд улучшит транспортную доступность северных районов Тюменской области и удовлетворит повышенный спрос пассажиров на внутрирегиональные перевозки.

"Состав будет сформирован из новых купейных и плацкартных вагонов. Для пассажиров, совершающих поездки на небольшие расстояния, включен вагон с местами для сидения. Также в поезде предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на то, что первая поезда запланирована только на декабрь, билеты уже поступили в продажу. Также доступны проездные документы по более низким невозвратным тарифам. Приобрести их, как и уточнить расписание, можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах за 90 суток до отправления поезда.